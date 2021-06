Avis provinciale, Cristiano Terenziani confermato presidente

Cristiano Terenziani è stato riconfermato alla presidenza di Avis Provinciale di Modena. Lo ha eletto all’unanimità il nuovo consiglio direttivo nella seduta di insediamento del 17 giugno. Al suo secondo mandato, si legge nel comunicato stampa diffuso da Avis, il carpigiano Terenziani rimarrà alla guida dell’associazione provinciale per il dono del sangue fino al 2024. Avrà al suo fianco i vice presidenti Milena Storione – presidentessa di Avis Comunale Maranello – e Maurizio Pirazzoli – presidente di Avis Emilia Romagna.

Tesoriere sarà Rubens Pellacani, mentre il ruolo di segretario toccherà a Giorgio Giuliani. I 35 componenti del consiglio provinciale, eletti dall’ assemblea degli associati del 22 maggio, hanno poi nominato i responsabili delle commissioni che comporranno il comitato esecutivo. Sono: Giovanna Barbieri per la Scuola, Gianfranco Gardini per Organizzazione e Sviluppo, Francesco Guidarini per la Comunicazione, Ludovica Scarcella per i Giovani, Silvia Manicardi per la Formazione, Flaminio Casoni per lo Sport.

Alla nuova squadra il compito di indirizzare e guidare per i prossimi quattro anni le politiche dell’associazione, che sul territorio provinciale conta 50 sezioni comunali per un numero complessivo di 30.367 associati Avis.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017