Bomporto, aiuta il fidanzato a scappare dai Carabinieri, 18enne arrestata

BOMPORTO – Avrebbe aiutato il fidanzato, giovane magrebino che deve scontare tre anni di carcere, a fuggire dai Carabinieri che lo avevano raggiunto nella pizzeria in cui si trovava per eseguire l’ordine di carcerazione. Per questo, una 18enne è stata arrestata, a Bomporto, per resistenza e favoreggiamento, dopo aver graffiato uno dei militari. La giovane, si legge sulla stampa locale, probabilmente non era a conoscenza dei problemi con la giustizia del fidanzato, così è intervenuta cercando di difenderlo. La 18enne, tuttavia, non è stata sottoposta ad alcuna misura cautelare, anche se l’arresto è stato convalidato. Ora, i Carabinieri hanno avviato le ricerche del fidanzato della ragazza, che è riuscito a fuggire dopo aver provocato la frattura di un dito della mano di uno dei militari.

