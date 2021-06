Bomporto, la lista civica “Idee in Movimento”: “Un flop il bando sicurezza”

BOMPORTO – In seguito alla pubblicazione, da parte del Comune di Bomporto, della graduatoria relativa all’aggiudicazione dei contributi per l’installazione di allarmi o sistemi di sicurezza, la lista civica “Idee in Movimento”, commenta così i risultati del bando:

“Come temevamo, si è rivelato un flop il bando sicurezza emanato dal comune a inizio anno. A fronte di 40.000 euro messi a disposizione, ne sono stati aggiudicati solo 8.000 con un numero di domande molto inferiore rispetto alle attese (22 di cui 1 esclusa e 3 ammesse con riserva). Che dire….visto il tema di alto interesse (la sicurezza), la scarsa efficacia della comunicazione da parte della giunta comunale, nella promozione di iniziative lodevoli come queste (quando ci sono) è ormai sotto gli occhi i tutti, ed è un problema cronico che si trascina da anni, e che deve essere affrontato e risolto adottando nuove strategie e metodologie diverse. Ricordiamo anche la nostra proposta per rilanciare l’economia a km0 rivolta a commercianti per incrementare la clientela e l’economia a livello locale, che fu bocciata 4 mesi fa con la scusa della mancanza di fondi (vedi qui trattazione), ora potrebbe tornare di attualità. Infatti ora i fondi ci sarebbero (da attingere in quota parte dai 32.000 euro avanzati da quelli non assegnati nel bando); dunque la Giunta faccia mea culpa, riconosca la bontà dell’idea e ci ripensi!”

