Dal teatro alla musica, fino alla cocomerata di Ferragosto, gli eventi estivi a Bastiglia

BASTIGLIA – Dal teatro alla musica fino all’immancabile cocomerata, è un ricco programma di eventi quello che propone il Comune di Bastiglia per l’estate 2021.

Il debutto sarà giovedì 1° luglio, con una serata dedicata al volontariato e alla scuola in piazza della Repubblica, un’occasione per ringraziare le associazioni del territorio e le istituzioni scolastiche per le attività svolte in collaborazione con l’Amministrazione comunale a sostegno della comunità, in particolare (ma non solo) nei mesi dell’emergenza pandemica. Nel corso dell’evento, che comincerà alle 21, verranno proiettati alcuni video con protagonisti i volontari e disegni, testi, ebook elaborati durante il lockdown del 2020 nelle lezioni in DAD dagli studenti della Scuola primaria “Giuseppe Mazzini” di Bastiglia.

Serata rivolta ai bambini, invece, quella di venerdì 9 luglio, quando in piazza Repubblica Marco Bertarini porterà alle 21 lo spettacolo “Quando i maiali ebbero le ali”, viaggio all’interno di fiabe della tradizione, rielaborate per l’occasione, in cui la trasformazione diventa protagonista.

Giovedì 15 luglio, sempre piazza Repubblica ospiterà alle 21 “Il fiume di stelle – Una storia blues”, spettacolo di teatro di narrazione con musica dal vivo – rigorosamente blues – che propone l’inedito collegamento fra la pianura padana e la pianura alluvionale del Mississippi.

È dedicata, invece, a Dante Alighieri, nel 700° anniversario dalla scomparsa del Sommo Poeta, la serata di giovedì 22 luglio, dal titolo “Dante e i poeti del Novecento”. Il collettivo teatrale “Serraglio di Baladam” porterà alle 21 sul palco allestito in piazza Repubblica uno spettacolo/conferenza per raccontare Dante attraverso l’interpretazione di scrittori del Novecento, che in lui hanno trovato ispirazione per la creazione delle loro opere.

Il 15 agosto si rinnova, poi, l’ormai tradizionale appuntamento con la cocomerata di Ferragosto in piazza Repubblica, organizzata da SPI-CGIL, Auser, Avis, Caritas, La Clessidra e P.A. Croce Blu di Bastiglia.

L’ultimo appuntamento è il concerto Meditation, in calendario domenica 1 settembre alle 21 al Santuario di San Clemente. Alessio Benvenuti al violino e Fabiana Barbini al pianoforte suoneranno brani di Mozart, Massenet e Franck, in una performance musicale inserita nell’ambito della rassegna “Armoniosamente”.

“Dopo lunghi mesi di stop agli spettacoli – spiega Elena Amaduzzi, assessora alla Cultura del Comune di Bastiglia – è una bella emozione presentare il calendario di eventi estivi. Con grandi sforzi aggiuntivi per la pianificazione di spettacoli che devono rispettare tutti i protocolli Covid-19, l’Amministrazione comunale è lieta di poter proporre ai cittadini eventi e serate differenti, che si adattano a tanti pubblici diversi. Un ringraziamento particolarmente sentito a tutte le preziose associazioni che collaboreranno alla riuscita di queste serate”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, per partecipare è necessario prenotare telefonando al numero 059-800912 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. A tutti gli incontri sarà applicato il protocollo anti-Covid, che prevede l’utilizzo della mascherina per tutti i partecipanti, la misurazione della temperatura corporea, l’obbligo di distanziamento e l’occupazione del posto assegnato.

