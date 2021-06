Didattica digitale e dell’innovazione, premiato il miglior progetto tecnico-scientifico 2021

Grande successo per la prima edizione, a distanza a causa dell’emergenza sanitaria, di “SPORT- SCIENCE.TECHNOLOGY CHALLENGE 2021”, evento conclusivo del progetto “Didattica della ricerca scientifica” sostenuto da Fondazione CR Capri nell’ambito del patto per la scuola dell’Unione Terre d’Argine. Il progetto, si legge nel comunicato diffuso dalla Fondazione CR Carpi, è nato per favorire l’eccellenza degli studenti e l’impegno delle scuole del nostro territorio nell’ambito dell’innovazione didattica e digitale. Riuscire a coniugare creatività, capacità immaginativa e nuove tecnologie rappresenta il cuore di una sfida raccolta da 12 gruppi di alunni del delle scuole secondarie di 1° grado che, con il supporto di alunni-tutor dell’IPSIA Vallauri e del Liceo Fanti, si sono confrontati sui nuovi metodi di apprendimento declinati anche in modalità digitale.

Dopo gli interventi dell’assessora alle Politiche scolastiche dell’Unione Terre d’Argine, Paola Guerzoni, e del presidente della Fondazione CR Carpi, ing Corrado Faglioni, che hanno sottolineato l’importanza di essere insieme per attivare il lavoro di rete, gli alunni hanno presentato i loro progetti attraverso un video che doveva riuscire a trasmettere il valore creativo e innovativo della progettualità ideata e risposto alle domande dei giurati.

Filo conduttore del lavoro dei vari gruppi, lo sport. Ai ragazzi è stato chiesto come stimolare la pratica sportiva in tempo di pandemia, come renderla accessibile a tutti, come favorire l’inclusione e loro, dando sfogo alla creatività, hanno progettato app, siti, attrezzature sportive e accessori “inclusivi”, mettendo la tecnologia al servizio dello sport per tutti. Una giuria di esperti provenienti dal mondo dell’Università e della scuola ha avuto il compito di selezionare e premiare i lavori degli studenti che hanno proposto l’innovazione digitale non solo fine a se stessa, ma orientata a creare consapevolezza del proprio territorio, a favorire il lavoro di gruppo, il metodo cooperativo e il problem solving per cercare di sciogliere i problemi che – come hanno sottolineato i giurati – sono oggi competenze fondamentali nel mondo del lavoro e della vita più in generale.

È stato L.A.M.A. 21 della classe 1°A della scuola Alberto Pio il lavoro che si è aggiudicato il premio di miglior progetto tecnico scientifico. Nato dall’idea di aiutare gli arbitri, un po’ distratti, delle partite di pallacanestro ad accorgersi di quando la palla esce dal campo di gioco, segnalando l’evento con un suono.

Ma non sono mancati riconoscimenti e menzioni speciali anche per gli altri progetti che si sono distinti in modo particolare per la capacità comunicativa, per l’innovazione e per gli aspetti inclusivi.

RICONOSCIMENTI E MENZIONI SPECIALI

premio PROGRESSO- SPORT ANCHE IO (scuola SASSI)

La squadra che ha avuto un progresso significativo nella fiducia in se stessa e nelle proprie capacità e che sembra capire che ciò che scopre è più importante di ciò che vince.

premio STELLA NASCENTE- L.A.M.A. 21 8scuola Alberto Pio)

La squadra che i giudici hanno notato e dalla quale si aspettano grandi cose in futuro.

premio MOTIVAZIONE- TECNO-SPORT FOR LIFE (scuola Gasparini -Rovereto s/S)

La squadra che dimostra capacità di team building, spirito di squadra e entusiasmo.

premio SCOPERTA – CYBIKE (scuola SASSI)

La squadra ha esplorato nuove competenze e idee.

premio INNOVAZIONE – FOOD AND SPORT (scuola SAN GIOVANNI BOSCO)

La squadra si è avvalsa di creatività e perseveranza nel risolvere i problemi.

premio IMPATTO – E-BIB (scuola FOCHERINI)

La squadra ha utilizzato ciò che ha imparato per migliorare il proprio mondo.

premio INCLUSIONE – LO SCIVOLO INLCUSIVO (scuola FASSI)

La squadra ha dimostrato di rispettare e accettare la diversità dei propri membri.

premio LAVORO DI SQUADRA – LO SPORT PER TE (scuola SASSI)

La squadra ha mostrato chiaramente di aver lavorato unita durante tutta l’esperienza.

premio DIVERTIMENTO – LA NOSTRA APP, HEALTH RUN (scuola S.G. BOSCO)

I membri della squadra si sono chiaramente divertiti e hanno festeggiato i risultati conseguiti.

premio COMUNICAZIONE- APP CONTAPASSI (scuola SASSI)

La squadra ha svolto una presentazione creativa ed efficace

premio TERRITORIALITA’- LA VIA GIUSTA PER TE (scuola FOCHERINI)

Il progetto valorizza lo specifico territorio e comunità locale

premio RIPRODUCIBILITA’- HIGH LANT (scuola SASSI)

Il progetto è trasversale e può essere replicato anche in altri contesti

