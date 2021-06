Emilia-Romagna, cinque talk show sul ‘Patto per il Lavoro e per il Clima’

Cinque appuntamenti giornalieri per presentare il ‘Patto per il Lavoro e per il Clima’ dell’Emilia-Romagna, modello di partecipazione democratica ed anche piattaforma ispiratrice delle politiche e delle future programmazioni regionali.

È così che la Regione Emilia-Romagna parteciperà a Forum PA 2021, in edizione digitale da lunedì 21 al 25 giugno, dedicato quest’anno al tema “Connettere le energie vitali del Paese”. L’edizione 2021 ha l’obiettivo di creare a rafforzare le connessioni tra i soggetti che operano nelle amministrazioni centrali e locali, nelle aziende tecnologiche, nei territori attorno alle missioni, agli obiettivi e agli interventi del Pnrr.

Ogni giorno la rubrica tematica online, di circa un’ora, dal titolo “Emilia-Romagna, presente nel futuro” segnerà la presenza di viale Aldo Moro alla kermesse nazionale della pubblica amministrazione italiana. Assieme a esperti, a giornalisti, ad amministratori di enti locali, a dirigenti dei ministeri, del parlamento europeo, si alterneranno in cinque appuntamenti anche gli assessori regionali Elly Schlein (vicepresidente Regione Emilia-Romagna), Vincenzo Colla (Sviluppo economico, green economy, lavoro e formazione), Paola Salomoni (Scuola, università, ricerca e agenda digitale), Paolo Calvano (Bilancio, organizzazione e Autonomie Locali), Irene Priolo (Ambiente, difesa del suolo e della costa) e Barbara Lori (montagna, aree interne, programmazione territoriale e pari opportunità)

Gli eventi verranno trasmessi sul portale ForumPA e si possono seguire previa iscrizione su: https://forumpa2021.eventifpa. it/it/

