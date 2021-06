Finale Emilia, un nuovo automezzo in dono alla Protezione Civile

Nel pomeriggio di sabato scorso, 29 maggio, presso la sede del gruppo comunale volontari di protezione civile di Finale Emilia, si è svolta la cerimonia di ringraziamento verso tutto le aziende, gli sponsor e i privati che nell’ultimo anno ci hanno donato attrezzature utili ad affrontare e superare le emergenze. Presente il sindaco di Finale Emilia Sandro Palazzi.

Grazie alle donazioni concesse, si è potuto acquistare dispositivi di protezione individuale ed attrezzature volte ad affrontare la pandemia Covid 19, garantendo attività di sanificazione, acquisto di un nuovo carrello per trasporto attrezzature, una nuova torre faro di ultima tecnologia LED, 2 gazebo di metri 6×3 attualmente installati presso il centro vaccinale di Mirandola, altre attrezzature di vario tipo per le emergenze locali.

Inoltre alla fine della cerimonia, sono stati consegnati gli attestati di merito per anzianità (10-15-20 anni di servizio) ai volontari che con impegno e passione garantiscono l’operatività quotidiana del Gruppo. Infine, nella serata di giovedì 20 maggio durante la cerimonia di ricorrenza del 9° anniversario dal sisma 2012,è stato inaugurato il nuovo automezzo in dotazione al Gruppo, messo a disposizione dal Comune di Finale Emilia. Si tratta di un Ford Ranger completamente allestito per garantire le migliori condizioni di operatività per diversi tipi di emergenza che i volontari di Finale potrebbero essere chiamati a fronteggiare

Spiegano dalla Protezione Civile finalese:

Desideriamo ringraziare di vero cuore tutti coloro che credono nel nostro impegno e nel nostro lavoro volto alla tutela dei nostri concittadini e del nostro territorio. Riportiamo, per intero, l’elenco dei donatori,ai quali va tutta la nostra gratitudine: SGR di Regoli Riccardo e C. S.a.s. di Casumaro Poletti Architettura studio tecnico Arch. Paletti Sara Tassi Group di Cento (FE) di Tassi Giuseppe Eden s.a.s. di Alessandro Serra di Finale Emilia Claudia Natalini Galeotti Anna Rosà Lowlanders Modena Low Side Istituti Penali di Reggio Emilia Begnardi Andrea e Galeotti Sandra Sezione Associazione Italiana Arbitri di Finale Emilia SMB Finale Emilia s.r.l. CARC Finale Emilia Benati Elisa CSR JU JITSU di Finale Emilia Vittorio Ferraresi Ferraresi Chiara per Associazione BNI “PIERO GIGLI” di Finale Emilia BM Commercio s.r.l.s. di Massa Finalese Maglificio Mary di Zavatta Silvano Sinhue e Veronesi Cristina di Massa Finalese Nuova Silver Pitture Finale Emilia Associazione Annabaui di Finale Emilia Croce Rossa Italiana sezione di Finale Emilia Fernanda Paganelli sindaco di Finale Emilia Sandro Palazzi, assessore e vice sindaco Biagi Lorenzo, comandante della Polizia Locale Fabio Ferioli Si ringrazia infine l’amministrazione comunale di Finale Emilia per il prezioso e sempre presente supporto e contributo.

