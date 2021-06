Giornata Mondiale della Bicicletta, la cooperativa “La Zèrla” partecipa alle iniziative

MIRANDOLA, CAVEZZO – La cooperativa sociale La Zerla di Mirandola partecipa alle iniziative per la Giornata Mondiale della Bicicletta del 3 giugno. La cooperativa ringrazia il Comune di Cavezzo, il CEAS “LA Raganella” e l’Unione dei Comuni dell’Area Nord per la possibilità di far parte di questa importante iniziativa che porta la ciclofficina gestita da persone con disabilità nelle scuole. Un’occasione imperdibile per insegnare la cultura e la manutenzione della bicicletta alle generazioni che gestiranno la viabilità di domani.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017