Innovazione biomedica, il 2 e il 3 luglio il convegno “Innovabiomed”

Venerdì 2 e sabato 3 luglio, a Veronafiere, al centro congressi Palaexpo, avrà luogo il network place per l’innovazione biomedica “Innovabiomed”, organizzato da Veronafiere in collaborazione con distrettobiomedicale.it. Di seguito, il programma del convegno inaugurale di venerdì 2 luglio:

Oggetto dell’incontro saranno riflessioni su nanotecnologie, teranostica e oncologia di precisione; decellularizzazione e medicina rigenerativa; cuore umano, meccanico e biologico; nuovi percorsi dei sistemi sanitari; investimenti a sostegno dell’innovazione.

L’emergenza Coronavirus ha messo in evidenza criticità e punti di forza dei sistemi sanitari ponendoci

ora davanti a una serie di interrogativi importanti. Come superare la logica dell’emergenza guardando

alle sfide del medio e lungo periodo? Come fare tesoro di quanto accaduto e come sostenere l’innovazione? E, nel frattempo, in che direzione sta andando la ricerca in campo medico-scientifico?

In un contesto sempre più dominato da soluzioni hi-tech, si stanno ormai affermando le potenzialità delle nanotecnologie pronte ad assumere un ruolo di primo piano nella cura della persona. In particolare, la teranostica, ovvero l’integrazione tra nuovi metodi diagnostici e le tecniche terapeutiche, sta prendendo forma in parallelo allo sviluppo della medicina rigenerativa. Mentre le missioni nello spazio rappresentano un ottimo terreno per inedite sperimentazioni in ambito biomedico, dalla scienza dei materiali alla stampa in 3D, qui sulla Terra iniziano ad affermarsi le tecniche di decellularizzazione, utili ad esempio per trapiantare organi anche in assenza di un donatore. Percorsi che conducono anche a traguardi fino a pochi anni fa inimmaginabili, come il cuore bionico, e che richiedono investimenti strategici e finanziamenti per tradurre le scoperte in soluzioni tecnologiche, avanzando un passo dopo l’altro sulle basi solide della scienza.

Di seguito, l’elenco dei relatori:

Luigi Bertinato, Coordinatore della Struttura della Clinical Governance e Responsabile della Segre-

teria Scientifica della Presidenza dell’Istituto Superiore di Sanità, componente del Comitato Scientifico di Innovabiomed

Carlo Calenda, Membro della Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia del Parlamento

Europeo

Mauro Ferrari, CEO BrYet Pharma e Professore di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Washing-

ton

Gino Gerosa, Professore Ordinario di Cardiochirurgia della Facoltà di Medicina dell’Università di Padova, Direttore del Centro di Cardiochirurgia e del Programma Trapianto di cuore e Assistenza Meccanica dell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova, Past President della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, componente del Comitato Scientifico di Innovabiomed

Tommaso Ghidini, Responsabile della divisione Strutture, Meccanismi e Materiali dell’ESA – Agenzia

Spaziale Europea

Walter Ricciardi, Professore Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Consigliere Scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da coronavirus, Direttore Scientifico ICS Istituti Clinici Scientifici Salvatore Maugeri, Presidente della World Federation of Public Health Associations (WFPHA), Presidente del Mission Board for Cancer della Commissione europea

Giampaolo Tortora, Professore Ordinario di Oncologia Medica della Facoltà di Medicina dell’UniversitàCattolica del Sacro Cuore di Roma e Direttore del Cancer Center e della Oncologia Medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS, componente del Comitato Scientifico di

Innovabiomed.

