Le sequestrano l’auto e va in giro lo stesso, a 40enne di Concordia maxi multa, tolta la patente e auto alienata

Concordia – Le sequestrano l’auto e va in giro lo stesso, a 40enne di Concordia maxi multa, tolta la patente e auto alienata. La donna circolava con la sua auto sequestrata, ed è stata fermata nuovamente dalla stessa pattuglia della Polizia Locale Area Nord.

La prima volta la signora 40 enne italiana residente nella bassa modenese era stata fermata da una pattuglia della Polizia Locale Area Nord in una frazione di Concordia alla guida di una Opel Corsa che è risultata priva di assicurazione. Veicolo sequestrato, euro 866,00 di sanzione e decurtazione di 5 punti della patente e affidato in custodia alla proprietaria così come prevede la legge, con applicazione di sigilli.

Neanche il tempo di far asciugare l’inchiostro sulla multa, che sempre la stessa pattuglia della Polizia Locale ha visto transitare il veicolo Opel Corsa su una strada provinciale di Concordia con sempre alla guida la signora 40enne, pertanto il veicolo è stato prontamente fermato accertando che circolava nonostante oggetto di precedente sequestro per mancata copertura assicurativa.

L’Opel risultava ancora privo di copertura assicurativa e mai dissequestrato per cui gli agenti hanno redatto due verbali per circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa e sottoposto a precedente sequestro amministrativo per un totale di euro 2.900 e ritiro immediato della patente di guida della conducente.

In conseguenza del ritiro della patente a carico della conducente scatterà il provvedimento della Prefettura della revoca della stessa patente di guida per aver circolato con un veicolo già sequestrato e sospeso dalla circolazione.

Questa volta l’auto è stata trasportata al deposito giudiziario e per essa è stata avviata la procedura per l’alienazione o distruzione.

