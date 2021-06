Medolla, “La cultura in villa”, il 18 giugno serata dedicata a Dante

MEDOLLA – A Villafranca di Medolla, venerdì 18 giugno, con inizio alle ore 21, per la rassegna “La cultura in villa”, serata dedicata a Dante nella splendida Villa Raisi-Ghirardini, con “Lontananza e nostalgia dei corpi – Suggestioni dalla Divina Commedia”, a cura della docente e ricercatrice Alessandra Mantovani. L’iniziativa, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di Medolla, è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria, nel rispetto delle norme di contenimento da Covid-19. Prenotazioni possibili tutti i giorni dalle 10 alle 13 presso il Centro culturale comunale di Medolla, telefonando allo 053553850 o via mail a biblioteca@comune.medolla.mo.it.

“Nell’anno che ricorda i 700 anni della morte di Dante – commenta la professoressa Mantovani – riprendiamo un discorso cominciato l’anno scorso. Il tema della serata, la nostalgia dei corpi e degli abbracci, si lega strettamente a quanto abbiamo sperimentato in questi mesi di pandemia, e il testo dantesco in questo si rivela di grande attualità. Durante la serata verranno proposti rimandi e suggestioni che dimostrano ancora una volta quanto la Divina Commedia esprima un insopprimibile desiderio di vita”.

