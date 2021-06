Mirandola, Encaplast dona dispositivi di sicurezza alla coop sociale La Zerla

La Zerla ed Encaplast insieme per la sicurezza. Encaplast Spa dona dispositivi di sicurezza alla cooperativa sociale La Zerla .

La Zerla, cooperativa sociale, con l’emergenza imposta dal Coronavirus ha adottato sin da subito tutte le misure necessarie per consentire ai propri dipendenti di lavorare in piena sicurezza. E’ altresì ragionevole ipotizzare che i provvedimenti su misure e protocolli di contenimento del contagio continueranno a rimanere validi anche al termine del periodo di emergenza probabilmente per tutto il tempo che sarà necessario a mettere sotto controllo l’epidemia a livello locale e/o nazionale. Sono impegni importanti e improrogabili che hanno costi in termini organizzativi ed economici.

Per questo il sostegno di Encaplast spa (Mirandola), che si è resa disponibile a fornire gratuitamente alla cooperativa dispositivi di sicurezza per i lavoratori dipendenti, risulta di fondamentale importanza. “A loro va il nostro ringraziamento” dichiara Roberto Ganzerli presidente della La Zerla “per la sensibilità e l’impegno in questa iniziativa, che dimostra come una sinergia tra il mondo imprenditoriale e la cooperazione sociale sia possibile e auspicabile nell’interesse di tutta la comunità”.

