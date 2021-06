Non solo la Regina degli scacchi. I Principi degli scacchi vivono a Soliera

SOLIERA – In un periodo in cui, anche grazie alla serie ‘La regina degli scacchi’, gli scacchi sono usciti dalla propria nicchia per diventare più popolari anche agli occhi del grande pubblico, le luci su questo gioco e sul movimento che orbita intorno ad esso si sono accese anche nel modenese. Due giovanissimi fratelli di Soliera, Ottavio e Samuele Mammi, hanno, infatti, vinto i campionati regionali di scacchi, che si sono svolti a Bologna domenica 30 maggio, rispettivamente nelle categorie Under 12 e Under 16.

“Abbiamo visto la serie ‘La regina degli scacchi’ – racconta Samuele, il più grande dei due, già candidato maestro, dopo gli ottimi risultati negli ultimi tornei – e ci è piaciuta molto, soprattutto perchè le mosse e le fasi di gioco mostrate rispecchiano quelle reali. E’ appassionante, ma anche formativa per chi gioca”. In merito al torneo regionale Under 16 vinto domenica, Samuele esprime naturalmente gioia, ma “la sensazione più bella – racconta – è stata quella di poter tornare a giocare in presenza e rivedere i nostri amici del club e di tutta la regione. Era da tanto che non facevamo un torneo in presenza: durante il lockdown eravamo abituati a giocare davanti al computer. Mi sono appassionato agli scacchi quando, alle elementari, venne un maestro di Carpi che insegnava nelle scuole. Da lì, ho iniziato a giocare e ora, da poco, sono candidato maestro”.

Se Samuele è candidato maestro, anche suo fratello Ottavio, di 11 anni, ha già ottenuto importanti risultati, vincendo, nel 2019, i campionati nazionali Under 10. I due fratelli di Soliera hanno, inoltre, partecipato agli Europei a Bratislava. “Sono stato molto contento di partecipare nuovamente ad un torneo in presenza – racconta Ottavio – dopo tanto tempo dall’ultima volta. Ho provato di nuovo la sensazione di trovarmi davanti ad un avversario e non allo schermo del computer. Ho iniziato a giocare a scacchi a sei anni; la passione è nata da mio fratello, poi ho iniziato a giocare anche con nostro padre. Ora parteciperò ai nazionali che si svolgeranno ad agosto”.