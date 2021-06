Nuovi atti vandalici a San Prospero: squarci nei tendoni del bar della Pro Loco

SAN PROSPERO – Un altro atto di inciviltà si è verificato questa mattina a San Prospero. Come denuncia la Pro Loco San Prospero con un post sulla propria pagina Facebook, a pochi giorni di distanza dagli atti vandalici compiuti ai danni dei lavoretti dei bambini appesi nel bosco di San Prospero, nella mattinata di martedì 15 giugno l’associazione ha trovato dei nuovi squarci nei tendoni del bar.

Questo il post pubblicato dalla Pro Loco San Prospero:

“Adesso BASTA!! Siamo arrivati davvero a non poterne più!

Questa mattina il tempo di andare a fare la denuncia dai carabinieri per il danno subito tra venerdì e sabato notte ci siamo ritrovati degli squarci nuovi nei tendoni del bar!

Il tutto a pochi giorni dall’inizio delle attività in villa: attività/eventi organizzati PER LA COLLETTIVITÀ senza scopo di lucro!!! Questi eventi arrivano come una boccata d’aria fresca dopo un tempo troppo lungo che ci ha tenuto separati, ci ha tolto la possibilità di festeggiare insieme, ci ha portato a mantenere le distanze, anche dagli affetti più cari! E niente.. questo è il modo in cui veniamo ringraziati.

È vergognoso come la noia porti a fare dei gesti del genere! Sappiate bene, che i vostri pochi secondi di gloria vi porteranno a dover ripagare il danno per intero e vedrete che scopriremo presto chi siete”.