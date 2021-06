Nuovo episodio di bullismo a Mirandola: ragazzino picchiato in un’area giochi

MIRANDOLA – Dopo quanto avvenuto la scorsa settimana, quando un ragazzino è stato pestato nel parco di via Gregorio Agnini, nuovo episodio di bullismo segnalato a Mirandola. Nella serata di giovedì 17 giugno, in base al racconto di testimoni della vicenda, nei pressi di un’area giochi della città un ragazzino è stato fatto cadere dalla bicicletta da un gruppo di ragazzi più grandi ed è stato picchiato. L’intervento di chi ha assistito alla scena ha fortunatamente impedito che il pestaggio proseguisse. Gli autori del pestaggio, che hanno aggredito verbalmente chi ha soccorso il ragazzo, avevano inizialmente raccontato che la vittima fosse caduta dalla bicicletta, ma in seguito è emerso il reale svolgimento dei fatti. I testimoni dell’accaduto si sono assicurati che il ragazzino stesse bene e facesse ritorno a casa. Avvertiti anche i Vigili, che sono accorsi sul posto.

