Soliera, attività fisica e benessere al Parco della Resistenza

SOLIERA – A partire da sabato 19 giugno, il Parco della Resistenza di Soliera (via Arginetto) si arricchisce di un fitto programma di attività fisiche e benessere aperto a cittadini di tutte le età. L’iniziativa è promossa dall’assessorato allo Sport del Comune di Soliera, in collaborazione con Arci Soliera, FB Pallavolo Soliera e la palestra Rebel.

I primi due appuntamenti di sabato 19 riguardano il pilates (18-19) e il judo per famiglie (19-20). Domenica 20 si comincia alle 8.30 con una sessione di risveglio muscolare, per passare al volley (9-11), al ballo di gruppo over 60 (9-10) e allo yoga nel tardo pomeriggio (18-19).

Il programma completo è disponibile sul sito internet del Comune di Soliera. La partecipazione alle attività è gratuita. Non è necessaria l’iscrizione. I partecipanti potranno presentarsi direttamente nei giorni e negli orari indicati, presso il Parco della Resistenza. Nel rispetto delle norme in vigore a causa del perdurare della pandemia da Covid-19 e in un’ottica di tutela della salute pubblica, i partecipanti alle attività sono tenuti a presentarsi muniti di mascherina e a mantenere il distanziamento sociale.

Sarà inoltre richiesta la compilazione del modulo di autodichiarazione dello stato di salute a disposizione direttamente al Parco. Per consentire il necessario distanziamento verrà consentita la partecipazione alle attività ad un numero determinato di persone in relazione all’area del parco disponibile. In caso di superamento dei limiti stabiliti potrà essere impedito l’ulteriore accesso alle attività. Per permettere alle associazioni di registrare le presenze e organizzare la disposizione degli spazi, è preferibile presentarsi con qualche minuto di anticipo. Per le attività che prevedono esercizi a terra, i partecipanti dovranno farsi carico di avere con sé un materassino/telo. In caso di pioggia, le attività sono annullate.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017