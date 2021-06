Soliera, disponibile online il nuovo numero di “Noi di questo paese”

SOLIERA – E’ disponibile online in nuovo numero del periodico del Comune di Soliera “Noi di questo paese”. Nel numero in uscita del mese di giugno sono tanti i temi trattati, tra i quali il ritorno della Fiera di Soliera, in programma 24, 26 e 27 giugno, la nuova ciclabile di via primo maggio e i centri estivi, con la conferma anche per il 2021 dei contributi regionali per le famiglie.

