Gestiva spaccio di hashish e cocaina nella propria abitazione, arrestato dalla Polizia

SASSUOLO – Giovedì 17 giugno, è stato tratto in arresto in flagranza di reato, da parte della Polizia di Stato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un soggetto straniero, incensurato e in possesso di permesso di lungo soggiorno.

Dopo aver appreso da fonte confidenziale dell’esistenza di una presunta attività di spaccio di stupefacenti, svolta dal soggetto presso la propria abitazione, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Polizia, sono stati effettuati diversi servizi di appostamento, tesi all’identificazione del soggetto e all’accertamento dell’attività delittuosa. Il 16 giugno si procedeva, poi, ad una perquisizione nei confronti dell’indiziato, a seguito della quale, occultati all’interno di una lavastoviglie in disuso, sono stati rinvenuti cinque panetti termosaldati di colore marrone, contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 496 grammi e tre sacchetti di plastica trasparente, contenenti 19 involucri di cellophane termosaldato di colore bianco, a loro volta contenenti sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso complessivo di 57 grammi. Inoltre, all’interno del contenitore di un pc, appoggiato sulla lavastoviglie, veniva rinvenuto il materiale di confezionamento, consistente in un bilancino elettronico, un rotolo di cellophane trasparente, un coltello con lama di 11 cm, circa 30 grammi di mannitolo, sostanza utilizzata per il taglio della cocaina.

L’arrestato è stato trattenuto presso camere di sicurezza della Questura di Modena e condotto in udienza per il processo per direttissima nella mattinata del 17 giugno, la quale si è conclusa con la convalida dell’arresto e la sottoposizione dell’uomo alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

