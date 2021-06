Ubriaco al volante prende a pugni Carabiniere, condannato a 6 mesi di reclusione

Sabato notte, verso le ore 01.30 i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso del servizio perlustrativo hanno notato un veicolo Mercedes Classe “A” con andatura incerta nella Via Salvo d’Acquisto. Una volta fermato e sottoposto a controllo il conducente, un 56enne modenese, si sono resi subito conto che l’uomo stava guidando in stato di alterazione psicofisica, palesemente sotto l’influenza dell’alcool.

L’uomo, ancor prima di sottoporsi al controllo del tasso alcolico, ha aggredito i militari sferrando improvvisamente un pugno al volto di uno dei due militari, cagionandogli tuttavia solo lievissime lesioni, grazie alla prontezza di riflessi del carabiniere. La condotta illecita dell’uomo è proseguita con offese e minacce nei confronti dei carabinieri operanti, che hanno dovuto trarre in arresto la persona per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, oltre alla denuncia per la guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all’accertamento.

Condotto davanti al Giudice per la direttissima, l’uomo è stato condannato a una pena di 6 mesi di reclusione.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017