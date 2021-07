Camposanto, dopo l’anno di stop per il Covid, torna la Fiera di luglio

CAMPOSANTO – Dopo l’estate dello scorso anno, nella quale la situazione legata alla pandemia di COVID-19 ha portato a decidere di non organizzare questo tradizionale evento camposantese, tornano la Fiera di luglio e la Festa del Braciolone di Porcosauro. Dal 10 al 12 luglio, si legge in un post pubblicato dall’Amministrazione comunale di Camposanto su Facebook, con una serata di prefiera venerdì 9 luglio, avranno luogo iniziative che animeranno le vie del centro e la piazza del Comune e che permetteranno di vivere momenti di svago, condivisione e socialità, dopo mesi in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, questo è stato possibile solo di rado.

Il Comune di Camposanto ringrazia Promo D per l’aiuto nell’organizzazione dell’evento, la Consulta delle Associazioni e del Volontariato di Camposanto per la realizzazione della sesta edizione della Festa del Braciolone di Porcosauro, i commercianti e le associazioni di volontariato per la collaborazione nelle attività della Fiera e gli sponsor per aver contribuito a rendere possibile questo evento. Di seguito, il programma completo della Fiera 2021:

