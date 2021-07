Camposanto è Covid free: nessun cittadino ricoverato, positivo o in isolamento

CAMPOSANTO – Camposanto è Covid free. La notizia arriva attraverso un video pubblicato su Facebook dalla sindaca Monja Zaniboni. Di seguito, quanto comunicato dalla prima cittadina di Camposanto:

“Finalmente una buona notizia: Camposanto è Covid free. I dati ufficiali ricevuti dal Dipartimento di Igiene Pubblica dell’Ausl ci informano che, dopo tenti mesi, nessun camposantese è ricoverato, positivo al Covid-19 o in isolamento per contatto stretto. E’ stato veramente un sollievo ricevere questa informazione che da tanto aspettavamo per poterla condividere con i cittadini. La campagna di vaccinazione sta proseguendo e permette di riprenderci la libertà, ridotta a causa del Covid per la tutela della salute di tutti”.