Capriolo all’aeroporto, i volontari del “Pettirosso” intervengono per mettere in sicurezza l’animale

PAVULLO – I volontari del centro fauna selvatica “Il Pettirosso” e il personale antincendio dell’aeroporto “G. Paolucci” di Pavullo sono intervenuti per mettere in sicurezza una femmina di capriolo, che si era nascosta all’interno dell’area. I volontari del Pettirosso, sapendo che la presenza di un capriolo avrebbe potuto mettere a rischio i decolli dell’elisoccorso del 118 di Pavullo, hanno posizionato reti da cattura a debita distanza dall’animale, riuscendo a catturarlo. Il capriolo è stato messo, successivamente, in una cassa di contenimento, per abbassare il più possibile il livello di stress accumulato, che avrebbe potuto essere fatale per l’animale. In seguito, la femmina di capriolo è stata portata al centro fauna selvatica “Il Pettirosso” di Modena, dove sarà tenuta sotto osservazione e, al momento opportuno, liberata. I volontari ringraziano per l’assistenza fornita il personale dell’aeroporto di Pavullo.

