Concordia, laboratorio Arpae per il controllo dell’aria in largo Tanferri

CONCORDIA – Il laboratorio mobile per il controllo della qualità dell’aria sarà posizionato, a Concordia, in largo giardino Giuseppe Tanferri, a partire dal 25 agosto, fino al prossimo 20 ottobre. Il posizionamento è stato appositamente richiesto dall’Amministrazione comunale di Concordia per avere a disposizione dati aggiornati sui quali tarare le misure per il miglioramento della qualità dell’aria. Il laboratorio mobile di Arpae sarà attrezzato per rilevare PM10, ossidi di azoto, ozono, monossido di carbonio e idrocarburi aromatici.

