Disabilità, la ministra Stefani incontrerà a Finale Emilia associazioni e banda Rulli e Frulli

FINALE EMILIA – La ministra per le Disabilità, Erika Stefani, sarà in visita nel territorio modenese venerdì 2 luglio, accompagnata dal referente provinciale della Lega Salvini Premier, Davide Romani, dal senatore Stefano Corti e dai deputati Elena Murelli, Guglielmo Golinelli e Benedetta Fiorini.

Stefani partirà nella prima mattinata, alle 9.30, da Finale Emilia, con l’incontro con la Banda Rulli e Frulli e le associazioni del settore sociale, nella sede operativa dell’ex-stazione delle corriere, messa a disposizione dall’amministrazione comunale e dal sindaco Sandro Palazzi, che parteciperà all’appuntamento. Si sposterà poi a Modena: dalle 11 visiterà il centro socio riabilitativo Asp Caritas e a seguire il laboratorio terapeutico abilitativo Il Tortellante.

“Il ministro troverà nel nostro territorio realtà d’eccellenza, particolarmente propositive e vitali – spiega Davide Romani -. Siamo lieti e orgogliosi che possa conoscerle e possa ascoltarle, anche nelle loro istanze e necessità, così da continuare l’opera di sostegno ai diritti e alle esigenze delle persone con disabilità. Un tema per cui la Lega al governo ha sempre avuto particolare attenzione, tanto da volere fortemente questo dicastero, abbandonato nel giallo rosso Conte 2 e restituito al Paese con l’attuale esecutivo. La reale piena inclusione, la tutela, soprattutto in questa pandemia, il miglioramento della qualità della vita e del lavoro sono al centro delle politiche rivolte alla disabilità per cui ci impegniamo grazie al lavoro del nostro ministro”.