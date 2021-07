Discarica Finale Emilia, il candidato sindaco Veronesi: “Dietrologie inutili, al lavoro per trovare soluzioni”

FINALE EMILIA – “Sulla vicenda del ricorso al TAR del Comune contro l’ampliamento della discarica è chiaro che qualcuno ha sbagliato, ma non è utile fare dietrologie. Abbiamo messo in campo anche i nostri avvocati. Vedremo come procedere”.

Commenta così la vicenda del ricorso al TAR del comune di Finale Emilia contro l’ampliamento della discarica, respinto perché presentato dopo la scadenza dei termini, Mattia Veronesi, candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra e M5S.

“É nell’interesse dei cittadini non perdere la bussola. Capisco che la campagna elettorale faccia gola a molti, ma questo tema deve uscire da questa logica. Non possiamo continuare a parlare senza trovare soluzioni. Noi stiamo lavorando per trovare ogni elemento possibile e metteremo i risultati a disposizione di tutti. Lasciamo agli altri le chiacchiere e gli scaricabarile, che fanno solo l’interesse di qualche tifoso locale non della collettività”.

Alla domanda sulle colpe da attribuire a Palazzi risponde: “Di certo, essersi isolato e non aver condiviso le scelte con altri soggetti che negli anni hanno lavorato molto per contrastare il progetto. Non possiamo continuare così. Abbiamo ancora delle chance, giochiamocele bene”. Sul ritardo invece: “Il problema centrale è la mancanza di una programmazione. Affrontare le tematiche ordinarie in un continuo contesto di emergenza porta anche a questo. L’obiettivo nostro è improntare una gestione programmatica sull’ordinario per riuscire a gestire anche lo straordinario provando a non fare errori banali”.