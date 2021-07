Medolla, l’azienda Menù dopo la protesta del sindacato Si Cobas: “Estranei ai 4 licenziamenti”

MEDOLLA – In seguito alla manifestazione di protesta organizzata lunedì 19 luglio dal sindacato Si Cobas davanti alla Menù di Medolla, l’azienda dichiara la propria estraneità in merito ai licenziamenti oggetto della protesta. Il sindacato aveva, infatti, messo in dubbio la legittimità dei licenziamenti di quattro lavoratori della società C&P, che si occupa di servizi di pulizia presso l’azienda Menù. Secondo il sindacato Si Cobas, i quattro lavoratori, tra cui due delegati sindacali, sarebbero stati licenziati dopo uno sciopero.

L’azienda Menù ha, dunque, voluto esprimere la propria estraneità riguardo ai licenziamenti: “Menù – si legge nella nota diffusa dall’azienda – ha preso atto, suo malgrado, dello sciopero proclamato e delle rivendicazioni poste in essere dai Si Cobas per i licenziamenti. Nonostante l’assoluta estraneità di Menù srl ai fatti oggetto delle rivendicazioni di Si Cobas, abbiamo subito nella giornata di lunedì le conseguenze delle stesse in una fase strategica della nostra produzione: per questo invitiamo la società e i rappresentanti dei Si Cobas a trovare una rapida soluzione evitando ogni situazione che possa ostacolare il futuro svolgimento delle nostre attività”.

In quest’ottica, Menù ha confermato la propria disponibilità a partecipare, come garante, all’incontro che si terrà tra C&P e il sindacato Si Cobas.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017