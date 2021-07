Premio “Città del vino”, la Bassa al top con il suo Lambrusco Alla diciannovesima edizione del concorso enologico internazionale dell’associazione “Città del vino” le cantine del nostro territorio hanno brillato. Tra i vincitori il lambrusco Sorbara “C’era una volta” della cantina Fratelli Carafoli di Ravarino, la cantina di Santa Croce di Carpi, l’azienda agricola Garuti Dante Elio e Romeo di Bomporto. Tra i premiati anche la Marchesi di Ravarino.

Scrive il sindaco di Bomporto, Angelo Giovannini:

Si è svolta a Modena la cerimonia di premiazione del XIX concorso enologico internazionale dell’associazione CITTÀ DEL VINO. Con soddisfazione possiamo fare i complimenti alla sorbarese CANTINA GARUTI che ha ricevuto due Medaglie d’oro, una per il Lambrusco di Sorbara Dop Dante secco e l’altra per il Lambrusco di Sorbara Dop Valentina, due dei vini della nuova linea dedicata ai fondatori in occasione dei 100 anni dalla nascita dell’azienda.

Proprio a Dante, Valentina e ai fondatori, la famiglia Garuti ha voluto dedicare questo importante riconoscimento.

Anche noi festeggiamo con loro e facciamo loro le congratulazioni dell’Amministrazione comunale e di tutti i bomportesi.