Alluvione Nonantola, ancora niente rimborsi. Il comitato di cittadini protesta

Gent.mo Presidente,

con la presente il Comitato scrivente sollecita risposta scritta alla pec del 16 luglio e chiede ulteriore puntuale chiarezza circa i ristori previsti dai provvedimenti dibattuti in Regione nelle scorse settimane. Fonti ufficiose inducono infatti a ritenere che vi possano essere pesanti disallineamenti con le aspettative dei cittadini, molto alte dopo le dichiarazioni recepite a Nonantola nel mese di maggio.

Da quanto reperibile sui canali informativi ufficiali, inoltre, non risulta chiaro se, come e quando verrà gestito il finanziamento da 100 milioni di euro per coprire le cosiddette “eccedenze” non risarcite in via ordinaria, né cosa si possa ricomprendere sotto questa generica etichetta.