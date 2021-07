Spaccio di sostanze stupefacenti, due arresti da parte dei Carabinieri

MODENA – Nella giornata di ieri, 8 luglio, a seguito di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti a Modena, i Carabinieri della locale Compagnia, in due differenti momenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, 2 persone.

Il primo arresto è avvenuto in viale Storchi, a Modena, dove, alle ore 20:30 circa, un cittadino tunisino 30enne è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Modena Principale mentre cedeva ad un acquirente una dose di stupefacente. Lo stesso, vistosi sorpreso, si è dato a precipitosa fuga. I militari, con non poche difficoltà, lo hanno raggiunto e condotto presso il Comando Provinciale dove è stato dichiarato in arresto. Altresì, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e della somma contante pari a 160,00 €, verosimile provento della pregressa attività di spaccio posta in essere dallo stesso nel corso della serata. Processato nella mattinata odierna per direttissimo è stato condannato al divieto di dimora nel Comune di Modena.

Il secondo arresto, invece, sempre in flagranza, è stato operato nei pressi del parco Pertini, a Modena, a carico di un cittadino marocchino 25enne il quale, notata la presenza dei militari e di personale del nucleo problematiche del territorio della Polizia Locale di Modena, al fine di sottrarsi al controllo, si è subito dato alla fuga. Nonostante l’accanita resistenza posta in essere, una volta raggiunto ed ammanettato, dapprima sottoposto a perquisizione personale e successivamente domiciliare è stato trovato in possesso di circa 10 gr di stupefacente di vario tipo, nonché della somma contante di 20,00 €. Anch’esso processato nel corso della mattinata odierna è stato condannato all’obbligo di firma.

