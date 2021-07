“Trofeo della Regina”, il 10 luglio Lele Mora a Concordia

CONCORDIA – Doppio evento a ingresso libero organizzato a Concordia, in piazza Roma, per le serate di sabato 10 e domenica 25 luglio, dal Bar Sole, nel segno delle sorprese della musica e di tanti ospiti noti, oltre che delle sfilate in abiti da sera e in costume. In occasione della prima delle due serate, sabato 10 luglio, si terrà il “Trofeo della Regina. Nilla Pizzi live Tour”, a cui saranno presenti Lele Mora, già avvistato in paese nelle scorse settimane, Marco Rettani (presidente di giuria), Romina Gomes, Maurizio Ferrini, Regina, Raily, Heldin e Martina & Emma D’Ambra.

Domenica 25 luglio, invece, in programma, sempre in piazza Roma, a Concordia, “Tiktokers on the road”

