Centro culturale Medolla, per accedere al cinema estivo all’aperto è necessario il Green Pass

MEDOLLA – Il Centro culturale comunale di Medolla informa, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, che, a seguito dell’adozione del Decreto che definisce le modalità di utilizzo del Green Pass, a partire da venerdì 6 agosto, dai 12 anni in su, è possibile fruire dei servizi del Centro culturale e partecipare alle iniziative culturali anche all’aperto, compreso il Cinema estivo, solo se in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass), comprovante una delle seguenti opzioni:

Si chiede di avere con sé la certificazione verde Covid-19 in formato cartaceo o in formato pdf su cellulare o tablet, non è sufficiente il solo QR-code. Si richiede inoltre di esibire un documento di identità in corso di validità, su eventuale richiesta del personale.