Elezioni Finale Emilia, Cavazzoli (FdI): “Non ricominciare da capo, serve continuità”

FINALE EMILIA – Il consigliere comunale di Finale Emilia Giorgio Cavazzoli interviene, con una nota stampa sulla campagna elettorale in corso per le elezioni amministrative:

“Finale Emilia, Massa Finalese e frazioni hanno bisogno di un nuovo “corso” o di continuità? Certamente il lavoro svolto dall’Amministrazione di centrodestra, che alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre si presenterà compatta (Lega-Fratelli d’Italia-Forza Italia-Noi con l’Italia-UDC e civici), è stato a volte “fermato” da innumerevoli difficoltà: inizialmente soprattutto nelle “finanze” (il bilancio comunale del 2016 venne chiuso da un Commissario Prefettizio nominato ad-acta); la precedente amministrazione non aveva nemmeno “depositato” progetti per la ricostruzione degli edifici pubblici, per non dimenticare che l’allora responsabile di “settore” era agli arresti domiciliari. Adesso però non dobbiamo più parlare del “passato”, ma nemmeno dimenticare quanto accadde solo 5 anni fa perché chi non ricorda commette sicuramente degli errori di valutazione. Carissime cittadine e cittadini di Finale Emilia, Massa Finalese e frazioni, non dobbiamo per nulla “ricominciare da capo” o peggio ritornare nella mancanza di trasparenza della precedente gestione, dobbiamo andare avanti insieme”.