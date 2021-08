Finale Emilia, Veronesi: “Intitolare Casa della Salute a Gino Strada e Teresa Sarti”

È la proposta avanzata da Mattia Veronesi, candidato sindaco di Finale Emilia della coalizione formata da MoVimento 5 Stelle, Sinistra civica e coraggiosa e Generazione Futura 2030.

“La coppia ha fondato Emergency nel 1994 per soccorrere le vittime dei conflitti di guerra – motiva Veronesi – e finora l’associazione ha salvato oltre undici milioni di vite in tutto il mondo. Il cardine dell’azione di Emergency è una sanità pubblica, gratuita e di qualità per tutti, senza alcuna distinzione. Auspico la proposta possa avere il sostegno delle altre forze politiche per rendere onore a due cittadini patrimonio dell’umanità”.