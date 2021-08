Gattino scivola in un’intercapedine, recuperato grazie alla sonda video dei Vigili del Fuoco

CARPI – Un gattino, scivolato nella serata di venerdì 6 agosto, nell’intercapedine di un capannone in via della Ricerca scientifica, a Carpi, è stato recuperato grazie all’utilizzo della sonda video in dotazione ai Vigili del Fuoco, che hanno così avuto modo di effettuare un addestramento “su scenario reale” relativo all’utilizzo dello strumento, utilizzato anche per l’esplorazione di pozzi o per la ricerca di feriti tra le macerie di un crollo. Individuata la posizione esatta dell’animale, i Vigili del Fuoco stavano procedendo alla realizzazione di un foro che ne consentisse il recupero, quando il gattino, spaventato forse dal rumore, ha sfruttato il cavo della sonda per risalire e tornare tra le braccia del padrone.

