Incendi in Calabria, sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Modena

E’ partita anche dal Comando di Modena un squadra di Vigili del Fuoco diretta in Calabria per collaborare con i colleghi impegnati da giorni nel fronteggiare gli incendi boschivi. La squadra modenese, composta da 9 uomini, fa parte del contingente dell’Emilia-Romagna che vede complessivamente impegnati 44 uomini con 4 autobotti e 8 fuoristrada, che opereranno nel territorio della provincia di Cosenza. Di seguito, alcune immagini e un video, diffusi dai Vigili del Fuoco, degli incendi che, in queste ore, stanno colpendo la Sicilia e la Calabria:

