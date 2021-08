Massa Finalese, incontro pubblico con il candidato sindaco di Finale Poletti

FINALE EMILIA – Massa Finalese, popolosa frazione del comune di Finale Emilia, è da sempre determinante nell’elezione del sindaco e da sempre sottopone ai pubblici amministratori problematiche di grande rilievo per chi deve amministrare la comunità. Anche per questo, il candidato sindaco per il centrosinistra, Marco Poletti, ha voluto confrontarsi con i residenti, presentando le proposte del proprio programma elettorale.

“Il nostro progetto di governo per Massa Finalese – ha detto Marco Poletti – oltre che sulla riqualificazione del centro cittadino, la manutenzione del verde e delle strade, si basa sulla creazione, il recupero e la valorizzazione di tre poli al servizio della comunità. Innanzitutto un nuovo polo scolastico che ospiterà elementari e medie in una struttura di nuova costruzione, perché le attuali non sono più né idonee, né funzionali”.

A servizio del nuovo polo scolastico è previsto anche il recupero dell’ex biblioteca e degli spazi delle strutture esistenti che sarà possibile conservare. La viabilità verrà ripensata, con un collegamento tra via Mascagni e via Albero, per decongestionare il traffico nei momenti di entrata e uscita degli studenti.

“In secondo luogo – aggiunge Poletti – prevediamo la realizzazione di un polo socio sanitario, in collaborazione con ASP, con un poliambulatorio al primo piano della palazzina del centro diurno, con servizio infermieristico e segreteria per i medici di base che verranno ospitati con i loro ambulatori. All’interno di questo nuovo polo, asilo nido e scuola materna saranno oggetto di manutenzioni e miglioramenti”.

Tra gli obiettivi di Poletti e della coalizione che lo sostiene ci sarà anche il ripristino del punto prelievi che consentirà, in particolare agli anziani, di non doversi recare alla casa della salute del capoluogo.

“Il terzo polo sarà invece quello dedicato allo sport e al tempo libero – conclude Poletti – con la riqualificazione del Parco Carrobio, compresa la casa del custode, del Campo sportivo comunale, del parco Nives Barbieri e l’apertura della struttura del Paladiversivo, realizzato grazie alla donazione Prosolidar, per le attività delle associazioni massesi”.

Il programma di Poletti prevede anche la riapertura della Meridiana con bocciofila, sala polivalente, bar e campetti per il beach volley

