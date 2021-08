Mirandola, addio al dottor Fernando Cazzuoli, morto all’età di 91 anni

MIRANDOLA – E’ morto a 91 anni, in seguito ad una lunga malattia, il dottor Fernando Cazzuoli, molto conosciuto e stimato in tutta la Bassa modenese. Il dottor Cazzuoli ha lavorato presso l’ospedale di Mirandola, per poi diventare medico di famiglia: Cazzuoli lascia la moglie Amelia e i figli Adriano, Eugenio e Leonardo, che ha intrapreso la stessa attività del padre. I funerali sono in programma questa mattina (11 agosto): alle 9.30 sarà pronunciata la liturgia funebre nel Duomo di Mirandola, poi la salma sarà accompagnata al cimitero locale.

