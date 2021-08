Occupano abusivamente un edificio disabitato, denunciati due uomini

MODENA – I Carabinieri della Stazione di Nonantola e della Tenenza di Castelfranco Emilia, nel corso delle attività di controllo presso gli edifici disabitati, alle ore 22.30 della serata di martedì 10 agosto, in una struttura disabitata in via Rangoni, a Modena, hanno sorpreso e fermato due persone, un 40enne originario dell’India e un 33enne proveniente dal Pakistan, privi di documenti. Per i due è scattato l’accompagnamento in caserma per identificazione con fotosegnalamento, oltre alla denuncia per violazione delle norme sulla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato. Uno dei due uomini, quello originario dell’India, è stato denunciato anche per l’inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Modena.

