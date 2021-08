Posa della prima pietra per la nuova sede dei Rulli Frulli: l’autostazione di Finale Emilia avrà cuore rock

FINALE EMILIA Posa della prima pietra per la nuova sede dei Rulli Frulli: l’autostazione di Finale Emilia avrà cuore rock. L’evento, in programma mercoledì primo settembre, sarà l’occasione per raccontare tutto ciò che bolle in pentola. A ormai un decennio dall’avvio del progetto di musica con materiali di recupero che includesse anche diversamente abili, i Rulli Frulli sono una realtà stimata e solida, con undici sedi in altrettante città italiane, l’ultima a Matera.

Di amicizie e collaborazioni in nome di questo lungo lasso di tempo ne sono maturate tante. dal Papa in giù, incontrato quando Francesco venne in visita nella Bassa e poi di nuovo al Circo Massimo. La grande famiglia Rai, incontrata ai tempi della trasmissione di Mika su Rai 2, quando c’era anche Jovanotti. Oppure la musica di alto livello del Concertone del Primo Maggio.

Ora che con una grande mobilitazione di enti pubblici e privati i Rulli Frulli – progetto della Fondazione Scuola di Musica Carlo Andreoli – avranno una sede, il futuro che si disegna è davvero interessante. Qualche anticipazione in attesa dell’evento. Anzitutto, c’è la falegnameria e il laboratorio Astronave Lab, con il suo shop a piano terra. Poi la radio, e il bar con dehor e i prodotti a km 0 portati dai ragazzi dell’vicino istituto agrario Calvi. E la sala prove. La sala prove avrà una dimensione tale, e una acustica tale, che competerà a livello europeo, e potrà ospitare le prove delle grandi band nazionali e internazionali.

Il tutto sta crescendo a Finale Emilia, lì dove c’era la vecchia stazione degli autobus che ora avrà nuova vita. A suon di musica.

LE IMMAGINI DELLA NUOVA SEDE

L’EVENTO DEL PRIMO SETTEMBRE

