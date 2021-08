Ravarino, cantiere scuola secondaria: possibili disagi per la circolazione per la presenza di mezzi pesanti

RAVARINO – Il Comune di Ravarino, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, avvisa la cittadinanza che giovedì 12 agosto, a partire dalle ore 5:00 e per tutto il corso della giornata, presso il cantiere della nuova scuola secondaria verranno eseguiti lavori di realizzazione della fondazione. Tali operazioni comporteranno un aumento del traffico veicolare pesante su: SP1, Via Curiel, Via Berlinguer, Via Pertini. L’Amministrazione comunale raccomanda pertanto di prestare maggiore attenzione alla viabilità, in particolare modo nelle aree circostanti il cantiere e si scusa per gli eventuali disagi causati o per il maggior rumore che le lavorazioni provocheranno anche in ore dedicate al riposo.

