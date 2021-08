Sagra della zucca e del suo cappellaccio di San Carlo

SAN CARLO- E’ tempo di sagra della zucca e del suo cappellaccio ferrarese Igp in corso di svolgimento a San Carlo- Comune di Terre del Reno- al campo sportivo fino al 22 agosto (la domenica e i giorni festivi la sagra sarà aperta anche a mezzogiorno, disponibile il servizio di asporto).

In tavola i cappellacci preparati in svariati modi, secondi piatti, dolci a base di zucca e non solo.

Questo il menù proposto:

cappellacci di zucca alla ferrarese Igp al ragù’, al burro e salvia, del cuore (nocive marsala), del norcino (con ragù di cinghiale);

tris regale (cinghiale, tartufo e del cuore);

cappellacci alla ferrarese con stracchino e tartufo;

tortellini della nonna (panna, ragù e tartufo);

lasagne di zucca;

pasta al ragù o al sugo;

scaloppine della sagra (con zucca e aceto balsamico);

trionfo di formaggi e zucca;

tortino di zucca;

stinco di maiale al forno con zucca e patate fritte;

salsiccia con patate;

porchetta con patate fritte;

tagliere di salumi e formaggi con pinzino;

grigliata di carne mista;

tagliata di Black Angus irlandese.

Tra i contorni: patate fritte, zucca fritta e friggione con pomodoro e cipolla.

Per quanto riguarda i dessert: dolci artigianali serviti in monoporzioni al tavolo, anche a base di zucca.

Al momento della prenotazione telefonica sarà richiesto un nominativo e un recapito telefonico: i dati saranno archiviati quale riferimento dell’intero nucleo partecipante alla sagra, come richiesto dalle autorità competenti in materia sanitaria (in adeguamento alle disposizioni di legge ex Covid19).

E’ possibile effettuare la propria prenotazione chiamando il numero 377.2425261 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, oppure via WhatsApp con indicazione di nominativo e riferimento telefonico (valida solo con ricezione messaggio di conferma).

Per altre info consultare la pagina Facebook della sagra.

Chi sceglierà il servizio da asporto, sempre previa la prenotazione dell’ordine telefonico, sarà predisposto un accesso dedicato in sagra per il ritiro e il pagamento.

Quest’anno la sagra dovrà purtroppo rinunciare agli spettacoli nell’area esterna per evitare assembramenti.

Tutto il ricavato della Sagra sarà devoluto in beneficenza per le iniziative ludiche dedicate agli abitanti di San Carlo.