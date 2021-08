Sanità pubblica, nel modenese i dipendenti non ancora vaccinati sono 221

MODENA – Sono ancora 221, tra Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, i dipendenti della sanità pubblica modenese che ad oggi, 13 agosto, non si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino anti-Covid, mentre sarebbero circa 600-700, in totale, i sanitari non immunizzati in tutta la provincia, contando anche il settore privato. 116 dei 221 dipendenti della sanità pubblica modenese non vaccinati sono dipendenti dell’Azienda Usl, mentre i restanti 105 (dato aggiornato al 6 agosto) sono dipendenti dell’Aou di Modena, che gestisce Policlinico di Modena e ospedale di Baggiovara.

Per quanto riguarda l’Azienda Usl di Modena, i 116 dipendenti non ancora vaccinati rappresentano circa il 2,5% del personale totale (4.716): di questi 116, 64 sono infermieri, 12 sono fisioterapisti, 3 veterinari, 6 farmacisti, biologi o psicologi, 16 autisti oppure Oss, 7 fanno parte del personale tecnico e 1 fa parte del personale che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro. 7 sono, invece, i medici dell’Azienda Usl che ancora non si sono sottoposti al vaccino.

Ora, stando alle parole del direttore generale dell’Azienda Usl di Modena, Antonio Brambilla, l’obiettivo è quello di convincere tutti gli operatori a vaccinarsi, ma, se questo non sarà possibile, si valuterà la possibilità della sospensione o quella di far lavorare da casa chi rifiuta di sottoporsi al vaccino, anche se, visti i numeri elevati, quest’ultima soluzione non sarebbe percorribile per tutti i 116 dipendenti Ausl attualmente non vaccinati.

