Si è chiusa la Festa dell’Unità di Bosco Albergati. Il Pd: “Sfida vinta grazie ai nostri volontari”

Si è chiusa domenica 8 agosto la Festa dell’Unità di Bosco Albergati, a Castelfranco Emilia. Quattro settimane di attività che hanno raccolto consensi e partecipazione, grazie alle tante iniziative, anche inedite, come il camper per le vaccinazioni, che hanno confermato la possibilità di stare insieme, sempre nel rispetto delle regole. Ecco i commenti del responsabile della Festa, Moris Saguatti, e del segretario del Pd di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli:

“Una Festa bella e partecipata nonostante le limitazioni anti-Covid e nonostante, purtroppo, proprio il Covid avesse colpito duro tra i nostri volontari”: nelle parole del responsabile della Festa, Moris Saguatti, tutta la soddisfazione per aver portato a termine un progetto che non era nè facile né dall’esito scontato. Si è chiusa, infatti, domenica 8 agosto, dopo quattro settimane di attività, la Festa dell’Unità di Bosco Albergati, iniziata il 15 luglio. “Viste le limitazioni in vigore – conferma Saguatti – abbiamo deciso di dimensionare la Festa alla situazione corrente. Aperture solo la sera, dal giovedì alla domenica, e attività solo gestite da volontari (ristoranti, bar e libreria). Partendo da questo siamo riusciti a proporre una Festa ricca di attrazioni, pur nel rispetto delle regole. Non si può ancora ballare e allora abbiamo puntato sulla musica da ascolto delle migliori orchestre di liscio in circolazione, otto serate a pagamento che hanno raccolto grandi consensi. Non ci si può assembrare e allora abbiamo sfruttato al meglio le potenzialità dell’area verde di Bosco Albergati. Strutture leggere, tanti tavolini distanziati e sotto le stelle, nessuna prenotazione necessaria, ma sicurezza e controlli garantiti anche nell’ultimo fine settimana quando era già entrato in vigore il green pass. I conti sono ancora in fase di elaborazione – conclude Saguatti – ma già possiamo dire con certezza che è stata giusta la scelta di fare comunque la Festa sia l’anno scorso che quest’anno”. Tra le attrazioni maggiormente apprezzate sicuramente il luna park che, per questa edizione, ha portato a Bosco Albergati una inedita ruota panoramica e tre giostre di ultima generazione. Molto visitati anche i mercatini, altra novità di quest’anno.

“Siamo particolarmente orgogliosi – aggiunge il segretario Pd di Castelfranco Emilia, Alessandro Salvioli – dell’apprezzamento riscosso dalle iniziative sociali e politiche che abbiamo organizzato in questo mese di Festa. E’ tornata a fare tappa a Bosco Albergati la staffetta in memoria delle vittime di tutte le stragi partita da Milano e diretta a Bologna. Abbiamo organizzato incontri politici molto seguiti, a partire da quello con il presidente della nostra Regione Stefano Bonaccini. E soprattutto abbiamo fatto da apripista ospitando nell’area della Festa il camper per le vaccinazioni. In una sola serata sono state somministrate oltre 400 dosi di vaccino con persone provenienti anche da lontano. Il senso della nostra Festa è sempre stato fare comunità, in tempi di pandemia questa esigenza si è ancora più accentuata e grazie alla passione e all’energia dei nostri volontari siamo riusciti a confermare questo grande obiettivo”.