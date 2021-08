Va in caserma per chiedere informazioni e viene arrestato per reati commessi a Carpi e Novi

CARPI – Nel pomeriggio di venerdì 13 agosto, un 26enne del posto si è recato presso la caserma dei Carabinieri di Carpi per chiedere informazioni. L’uomo, dopo una veloce verifica della sua identità, è stato però arrestato, poiché a suo carico vi era un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova in relazione ad una condanna a quasi tre anni di reclusione, per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito commessi qualche tempo fa a Carpi e a Novi di Modena. L’uomo è stato dunque tradotto presso la casa circondariale modenese.

