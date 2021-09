Dilettanti, al via Eccellenza, Promozione e Prima Categoria: il calendario della prima giornata

Dopo il via ufficiale della stagione, avvenuto domenica scorsa con le partite di Coppa, iniziano oggi, domenica 12 settembre, i campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, in cui saranno impegnati, nella stagione 2021-2022, anche diverse squadre della Bassa modenese (qui l’articolo sulla composizione dei gironi). In Eccellenza, il San Felice, dopo la brutta sconfitta per 3-1 contro La Pieve Nonantola in Coppa Italia Minetti, esordirà in trasferta sul campo del Granamica. La squadra nonantolana, invece, in Promozione, sarà ospite della Virtus Camposanto. Nello stesso girone, il Cavezzo ospiterà il Fiorano e la Quarantolese l’Atletico Spm Calcio. In Prima Categoria, impegno in trasferta per il Ravarino, contro la Madonnina Calcio Ecco il calendario delle partite in programma nella prima giornata per le squadre della Bassa:

Eccellenza, Girone B (12/9, ore 15.30):

Argentana – Anzolavino Calcio

Castelvetro Calcio – Masi Torello Voghiera

Castenaso Calcio – Vadese Sole Luna

Copparese – Corticella

Granamica – San Felice

Vignolese 1907 – S.Agostino

Virtus Castelfranco Calcio – Medicina Fossatone

Promozione, Girone C (domenica 12 settembre, ore 15.30):

Casumaro – Polinago

Cavezzo – Fiorano

Centese Calcio – Persiceto 85

Ganaceto – Castelnuovo

Quarantolese – Atletico Spm Calcio

Virtus Camposanto – La Pieve Nonantola

Prima Categoria, girone D (domenica 12 settembre, ore 15.30):

Galeazza – Real Terre & Acqua 2021

Madonnina Calcio – Ravarino

Masone – Falkgalileo

Polisportiva Virtus Correggio – United Carpi

Polivalente S. Damaso – Virtus Cibeno

Sammartinese – Reggiolo

