“E adesso un libro: rubrica di libri”. Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi

Consigli di lettura e Curiosità per chi ha il vizio di leggere.

Da dove ripartire se non da un bel caffè?

Genere Narrativa

Finché il caffè è caldo è diventato un caso editoriale in Giappone, dove ha venduto oltre un milione di copie. Poi ha conquistato tutto il mondo e le classifiche europee a pochi giorni dall’uscita. Un romanzo pieno di fascino e mistero sulle occasioni perdute e sull’importanza di quelle ancora da vivere.

L’opinione

Un racconto semplice che ci vorrebbe far comprendere come sia inutile rimuginare e piangere sul passato, il quale, tanto, non si può cambiare, ma è verosimile lavorare per alleviare gli effetti del passato sul presente, liberandosene per favorire il futuro.

Occasione coraggiosa di crescita personale e di consapevolezza di sé nella propria storia.

Note sull’autore

Toshikazu Kawaguchi è nato in Giappone nel 1971. Dopo aver lavorato per anni come sceneggiatore e regista, ha avviato la sua carriera di romanziere. Finché il caffè è caldo è il suo primo romanzo.

Curiosità

Avete mai sentito parlare di Tsundoku?

📚 Il termine è di origine giapponese e indica l’acquisto compulsivo di libri che probabilmente non verranno letti.

L’espressione originaria tsunde oku, che significa più o meno “accatastare oggetti e lasciarli in disparte” ha cambiato la parte finale fondendosi con doku di dokusho, ovvero il verbo “leggere”.

