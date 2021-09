Massa Finalese, non ce l’ha fatta l’uomo coinvolto nell’incidente in via Per Modena

MASSA FINALESE – Non c’è stato, purtroppo, niente da fare per “Jody” Rivaroli, 66 anni, vittima dell’incidente verificatosi nella mattinata di lunedì 13 settembre in via Per Modena. Secondo le ricostruzioni di quanto avvenuto, l’uomo, uscito dal forno di via Per Modena, avrebbe aperto la portiera della propria auto per appoggiare quanto acquistato, quando un’auto proveniente da Finale Emilia avrebbe sbandato, finendo per colpire la sua e farlo cadere a terra, sbattendo la testa. Trasportato immediatamente all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, purtroppo per il 66enne non c’è stato nulla da fare.

