“Notte gialla” a Mirandola: per Sinistra Civica un’edizione ricca di “assenze”

MIRANDOLA- In merito alla “Notte gialla” mirandolese, Sinistra Civica per Mirandola ha lamentato un’edizione un pò sottotono, nella quale molti appuntamenti e altrettante associazioni del territorio sono state dimenticate.

“Ci chiediamo dove siano finiti alcuni degli appuntamenti di piazza che più caratterizzano la nostra città a fine estate (e da ben più di 3 anni) e che soprattutto hanno per protagonisti coloro che per essa fanno o hanno fatto tanto– scrive Sinistra Civica- Pensiamo per esempio alla festa-gemellaggio con Langhirano e Francia Corta: un sodalizio che era nato all’indomani del sisma e nel quale l’occasione gastronomica era evidentemente la celebrazione di qualcosa di più prezioso: il sostegno, il supporto, la solidarietà e l’amicizia venuti dal Comune parmense. Come del resto da tantissime altre citta italiane alla nostra Mirandola dopo quei 20 e 29 maggio 2012″.

“Ma la grande assente è la festa del volontariato. Il momento in cui tutte le associazioni del nostro territorio, “coordinate” dalla consulta, scendono in piazza e fanno festa, sottolineando nel cuore della nostra città la ricchezza di cosa, quanto e come facciano di prezioso quotidianamente per noi tutti- prosegue il comunicato- Siamo consapevoli che l’organizzazione delle attività sia complessa e difficile in questi tempi, ma ci chiediamo se l’Amministrazione comunale, così attenta a riempire di tante cose la piazza, non avrebbe potuto aiutare (non vogliamo pensare che ne sia mancata la volontà) e supportare la consulta e le associazioni mirandolesi perché anche in questo 2021, potessero trovare il giusto spazio e visibilità”.