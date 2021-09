San Prospero: si avvicina la scadenza per presentare i progetti dei gruppi di lettura

SAN PROSPERO- C’è tempo fino a sabato 18 settembre per presentare le proposte progettuali relative ai

gruppi di lettura per ragazzi che si terranno presso la biblioteca di San Prospero (in via Chiletti 6/D).

Il Comune di San Prospero intende affidare la realizzazione del progetto alla ditta, cooperativa, associazione o libero professionista che presenterà l’idea migliore per due gruppi di lettura, il primo destinato a ragazzi tra i dieci e i 14 anni e il secondo a giovani tra i 14 e i 18 anni. Ogni gruppo prevede tre incontri da svolgersi con cadenza mensile in orari pomeridiani e/o il sabato mattina, in presenza oppure on-line. Gli incontri dovranno svolgersi tra ottobre e dicembre 2021. La proposta progettuale prevede la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio librario della biblioteca, l’attenzione alla qualità letteraria e contenutistica e la possibilità di sviluppare nei ragazzi il piacere della lettura, intesa anche come momento dell’incontro tra i giovani. Ulteriori requisiti, modalità di presentazione della domanda e tutta la documentazione necessaria sono reperibili all’interno della relativa news presente nella home page del sito del Comune di San Prospero (www.comune.sanprospero.mo.it).

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017