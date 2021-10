Anche a Bomporto prende il via il Censimento nazionale

BOMPORTO- Nel mese di ottobre è iniziata la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge ogni anno un campione rappresentativo di famiglie.

Bomporto è tra i 4.531 Comuni italiani che partecipano al censimento: uno strumento che permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora in Italia, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

È importante sottolineare che partecipare al censimento è un obbligo di legge e che la mancata o incompleta risposta ai questionari comporta una sanzione: da un minimo di 206 euro a un massimo di 2.065 euro.

Due sono le modalità di rilevazione campionaria: areale e da lista.

Per la rilevazione areale, un rilevatore comunale, munito di cartellino identificativo, affiggerà delle locandine su androni, cortili, abitazioni e lascerà nelle cassette postali una busta contenente una lettera ufficiale, firmata dal presidente dell’Istat, nella quale si comunica alla famiglia che è chiamata a partecipare al censimento.

Dal 14 ottobre al 18 novembre le famiglie verranno contattate da un rilevatore per illustrare le diverse modalità di compilazione del questionario.

Per la rilevazione da lista, invece, la famiglia riceverà direttamente a casa una lettera con le credenziali per poter compilare in autonomia il questionario on line.

Dal 4 ottobre e fino al 13 dicembre le famiglie avranno tempo per compilare il questionario on line (dall’8 novembre al 23 dicembre le famiglie che non hanno ancora saranno sollecitate dall’Istat, contattate dal Comune o riceveranno la visita di un rilevatore).

È inoltre possibile ricevere assistenza gratuita alla compilazione del questionario, contattando il numero verde Istat 800 188 802, tutti i giorni dalle 9 alle 21, oppure contattare o recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione istituito presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Bomporto (telefono 059/800716, -mail anagrafe@comune.bomporto.mo.it ).